軒公爆Jeffrey露營煩膠實錄 想同家謙開檔賣皺皮腸「一人一條，唔同S…
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Viu1HK報導：軒公爆Jeffrey露營煩膠實錄 想同家謙開檔賣皺皮腸「一人一條，唔同Shape！」
「樂壇轉數王」張敬軒今日出席品牌活動，獲大批「澱粉」撐場，仲同幸運Fans同框合照兼送禮，氣氛High爆，難怪軒公笑認今日似「盂蘭盛會」啦，笑Cry呀！
軒公自認鍾意露營，除咗試過喺巴黎瞓公園，仲大講同Jeffrey、洪嘉豪同白只露營嘅趣事，踢爆Jeffrey嘅「煩膠實錄」，相信曾受到Jeffrey講經「蹂躪」嘅Tyson都好有同感！
唱得又Talk得嘅軒公，仲預告個人頻道會拍旅遊節目，最想「折磨」老友王菀之，又話想約林家謙齊齊露營食露營腸。咦，盛傳佢哋11月一齊開拉闊音樂會㗎嘛，不如喺台上食啦？軒公就陰陰嘴笑談同家謙嘅「露營腸發達大計」，想笑餐飽記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK