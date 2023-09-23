張敬軒「調教」新人黎展峯招架唔住 爆澱粉送底底 獲Ian教射波 莫文蔚…
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Viu1HK報導：張敬軒「調教」新人黎展峯招架唔住 爆澱粉送底底 獲Ian教射波 莫文蔚得三猛男賀入行30週年現場實況
張敬軒同新人Andy黎展峯、Karen莫文蔚、陳寶珠同「阿嗲」梅雪詩、楊千嬅等今晚出席慈善晚宴，軒公是夜化身「軒總」，即席「調教」新人Andy，後輩就似乎招架唔住喇！
軒公話最近唔止畀Fans問Size，仲有更加「激烈」嘅行為，送上貼身用品，woo，咁close得唔得㗎？佢又話最近為咗強身健體，搵咗位「星級教練」學打籃球，仲「強迫」公司同事陪自己踢波，果然係「好學寶寶」呀！
至於Karen就話同軒公已經兩年冇見，一見面就錫面珠仔兼密斟，仲希望有機會合唱添，期待呀！Karen又預告為咗慶祝入行30週年，有一系列新搞作，仲有3位猛男陪自己……想知係乜？睇就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK