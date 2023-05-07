現場實況直擊CHILL CLUB後台花絮 COLLAR露腰晒健康性…
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Viu1HK報導：現場實況直擊CHILL CLUB後台花絮 COLLAR露腰晒健康性感 Jaime螢光粉紅假胸突升cup
《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》，頒獎禮開始部分歌手先入後台供傳媒影相，包括有COLLAR、P1X3L、MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾、Gareth.T、衛蘭、Moon Tang、蘇麗珊、泳兒、Jaime、C AllStar、CY、DEZ、ToNick、KOLOR、kayan9896等，個個都着到靚一靚嚟參加party！
比較養眼的有COLLAR以西部牛仔feel嘅look上陣，晒吓纖腰行健康性感！Jaime個螢光粉紅假胸最突出，噚日喺港台頒獎禮先自嘲冇身材，今日即刻升呢變得「玲瓏浮突」！而Dear Jane主音Tim就玩低調性感，西裝褸入面着魚網衫現場十足fashion week咁，即刻去片睇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]