阿冰想「舔」濕肥蚊塊面？阿J 回味同「翻版林明禎」 拖手仔 童童新劇…
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Viu1HK報導：阿冰想「舔」濕肥蚊塊面？阿J 回味同「翻版林明禎」 拖手仔 童童新劇首集慘死獲讚死得好
小薯茄嘅阿冰、童童、阿J同肥蚊，仲有型佬黃德斌等，噚晚現身何超儀驚慄新片《怨泊》首映，同場仲有日本演員白川和子同導演藤井秀剛。早排何超上咗小薯茄講雪櫃冷笑話，阿冰、童童、阿J同肥蚊今次做代表嚟撐場，so sweet！4茄仲騷大會超有心思紀念品，阿冰竟自告奮勇幫肥蚊塊面豬仔「舔」濕貼印水紙？而肥蚊就自爆有陰陽眼，咁有冇見過靚女鬼？
童童有份演出嘅ViuTV驚慄新劇《那年盛夏我們綻放如花》，第一集出場就慘死，心痛屎觀眾，不過就獲公司上下撐同讚死得好。不過唔及阿J正，早排同「翻版林明禎」 Miko拍片，仲十指緊扣添！噚晚講起仲暗爽咁！佢話女神好快再嚟香港，會DM約對方。另外小薯茄同時忙緊成軍七周年活動，想知更多？入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK