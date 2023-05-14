現場實況MIRROR首襲馬來西亞演出 各地鏡粉出錢出力應援 酷熱排…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR首襲馬來西亞演出 各地鏡粉出錢出力應援 酷熱排隊都變嘉年華│ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023│大馬直擊
一連兩日的Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》嚟到第二日，變成鏡粉嘅嘉年華，事關MIRROR 4位成員姜濤、Anson Lo、Edan同Jer今晚會進行首次海外演出，所以姜糖、神徒、爵屎同柳柳粉今日中午都各有大合照時間，烈日當空下落力應援，除咗香港同馬來西亞鏡粉，仲有人專程喺日本、澳洲、台灣同廣州等地飛嚟撐場，出錢出力㗎！
音樂節現場仲有啤酒同小食，加埋扭蛋機同遊戲攤位，真係開心返埋嚟喇！為咗快啲可以一睹偶像嘅風采，Fans喺入口處大排長龍，仲見到爵屎無分彼此派水畀大家，好有愛呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]