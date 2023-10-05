KB Elsie主持《擊戰2》睇好小伍奪冠遭「生粉」Hazel反白眼10歲L…
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Viu1HK報導：KB Elsie主持《擊戰2》睇好小伍奪冠遭「生粉」Hazel反白眼10歲Luna打鼓天才一鳴驚人現場實況
ViuTV真人騷《擊戰2》今日舉行記者會，除咗9位參賽者外，主持KB同Elsie、導師一丁同Jonathan都現身支持，期間年僅10歲嘅Luna表演打鼓，技驚四座；同樣有份表演嘅小伍則被KB同Elsie激讚係最有冠軍相。
首度拍檔做主持嘅KB同Elsie，互爆秘密，仲踢爆其中一位參賽者Hazel係「生粉」，因為Anson Kong而睇第一季《擊戰》，點知第二季面試時見唔到AK，失望到爆呀！Hazel亦即席「案件重演」，仲話希望收到AK「愛的鼓勵」，小編幫緊你幫緊你呀！而小伍同Luna亦分享返點解參賽同奪冠信心。想睇吓《擊戰2》有咩爆點，記得睇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK