Anson Lo新歌MV揼本搭建地鐵車廂難忘真空隧道坐超跑車冚首揸電單…
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Viu1HK報導：Anson Lo新歌MV揼本搭建地鐵車廂難忘真空隧道坐超跑車冚首揸電單車嘆筋唔夠鬆️現場實況
教主Anson Lo盧瀚霆今晚推出今年最後一首跳唱歌《ON》，為配合向前衝概念，Anson Lo特別要求排舞師唔好加入任何Signature手勢，「我想舞步有咁快得咁快，有咁密得咁密，有咁辛苦得咁辛苦，因為今次成個舞蹈Pattern、肢體動作，都好似跑緊步，不停衝衝衝嘅感覺，咁跳法係好攰嘅！但襯返首歌。」
今次MV極揼本，喺個大廠搭建地鐵車廂、月台，仲有隧道入面嘅私家車等，難怪拍攝時教主勁興奮，尤其喺車冚上一邊唱歌一邊擺甫士，仲要小心唔好刮花人哋架車，真係難度好高呀！而MV中其中一幕，係喺隧道中拍攝；不過最有型就梗係要教主揸電單車，喺馬路上風馳電掣，原來教主係冇電單車牌，佢話上車都有一定難度，點解？想睇教主分享更多拍MV嘅難忘事，記得睇嘞。
網民點睇？
首歌好正好有態度！MV拍得好好睇👍🏻
♥️🚗Let’s get it on!!!!
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK