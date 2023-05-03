方力申同女友游水️ 秒變教練mode 認Maple搵工被彈鐘 「死因」係男…
廣告
Viu1HK報導：方力申同女友游水️ 秒變教練mode 認Maple搵工被彈鐘 「死因」係男友太出名
方力申今日出席運動飲品活動，提到最近為新戲減磅，佢話仍未滿意，距離目標仲有3、4kg，又指今次減得慢係因為壓力未夠大！只但係如果女友Maple陪做運動又唔同講法，小方笑話係會動力大啲，之前試過一齊游水，笑問游水嗰陣係男友mode定教練mode？小方秒答教練mode，不過！佢自認都好識睇眉頭眼額嘅，甚至係學生都從來冇鬧過！
講到Maple喺節目中自爆因為身份曝光而變得難搵工，小方心痛認女友曾被「彈鐘」，其中一個原因係因為男友太出名，小方都話呢個理由好荒謬，問到會唔會幫女友手搵嘢做？佢話Maple本身有同人補習兼翻譯，可以做嘅就係喺女友身邊做個幽默男友，主力佢開心，呢番說話真係聽者都有糖尿！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]