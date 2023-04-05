方力申唔陪出庭是女友爸爸意願 講明️唔會接機️不欲Maple曝光
廣告
Viu1HK報導：方力申噚晚出席慈善晚宴活動，一向樂於做善事嘅佢，透露之後仲會參加埋單車百萬行添！講到女友葉萱Maple 4月3號喺韓國出席聆訊指證攝理教教主鄭明析性侵案，小方之前話想陪女友去韓國，但最終留喺香港，佢解釋女友家人最終決定由Maple爸爸陪對方去，所以未有同行。
對於有報導指Maple而家住喺安全屋，小方就話係當地警察安排，知道女友安全所以唔擔心，希望成件事快啲完結，回復正常生活，仲話希望大家俾多啲空間女友。佢仲話一定唔會去接機，因為自己唔係高調嘅人，女友都唔想俾人影到。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]