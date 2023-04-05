Viu1HK報導：方力申噚晚出席慈善晚宴活動，一向樂於做善事嘅佢，透露之後仲會參加埋單車百萬行添！講到女友葉萱Maple 4月3號喺韓國出席聆訊指證攝理教教主鄭明析性侵案，小方之前話想陪女友去韓國，但最終留喺香港，佢解釋女友家人最終決定由Maple爸爸陪對方去，所以未有同行。