方力申處男舞台劇要喊足12場頭場完騷收女友Maple嚴厲評語情感戲獲張…
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Viu1HK報導：方力申處男舞台劇要喊足12場頭場完騷收女友Maple嚴厲評語情感戲獲張可堅大讚驚人演出
由方力申與資深戲劇工作者張可堅主演嘅舞台劇《相約星期二》，共12場噚晚正式開鑼！今日二人喺第二場開騷前受訪，張可堅對小方首場表現讚不絕口，特別話佢喺尾段嘅情感係「驚人演出」，就連佢都感動到流眼淚！
舞台劇新丁小方話壓力嚟自於嚟睇騷嘅親朋好友，搞笑指佢哋內心嘅OS係「睇你點死！」而佢自己對頭場演出係滿意嘅，不過要演足兩個鐘加上12場都要爆喊，小方坦言吃力，所以每場開騷前都謝絕探訪，等自己沉思！小方話屋企人、女友Maple噚晚都有嚟捧場，爆女友完騷後畀咗嚴厲嘅comment，令佢更進步，又笑話Maple睇完full run綵排後發惡夢添！另外，小方又感謝好友張繼聰、Ivana王菀之嘅幫助，究竟係咩呢？即刻去訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK