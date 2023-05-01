亞博騷要癲返晚當減壓 方皓玟寫歌回應時代的聲音 預告今年會多作情歌…
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Viu1HK報導：亞博騷要癲返晚當減壓 方皓玟寫歌回應時代的聲音 預告今年會多作情歌
差唔多2年冇開個人騷嘅小明方皓玟，5月會喺亞博舉行一兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》，佢講明今次演唱會冇太多故事性，會比較國際化，希望以「方皓玟」嘅形式去呈現演出俾觀眾，而到時入場嘅fans只需要抱住參加Party嘅心情嚟玩返晚就夠！小明唔單止透露到時會唱啲以前未唱過嘅歌，仲話正積極排舞，希望到時可以挑戰到唔同嘅舞步，用誠意打到大家啊！
講到自己過往作品都係比較勵志，小明表示自己唔係刻意正能量，會寫出呢啲作品都係同時代有關，時代需要啲咩聲音，就自然會寫出相關類型嘅歌！另外小明承認去年產量比較少，所以希望今年可以派到4至5首歌，佢仲話嚟緊會偏向寫多啲情歌添！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]