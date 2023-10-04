現場實況中島美嘉訪港宣傳明年個唱晒親民收禮物最想飲茶食點心現場實…
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Viu1HK報導：現場實況中島美嘉訪港宣傳明年個唱晒親民收禮物最想飲茶食點心現場實況
睽違5年，日本歌姫中島美嘉今日再度訪港，逗留3日2夜，準備宣傳明年2月舉行嘅香港演唱會。約下午2點出閘嘅美嘉，以黑衫配牛仔褲造型現身，外表同身形真係十年如一日，依然又型又索！佢先停步大方跟傳媒同Fans揮手問好，當有人恭喜美嘉早前再婚時，佢笑而不語，仲True爆咁指覺得香港好熱，對於喺34度高溫下工作嘅小編表示，不能認同更多！
美嘉步行去停車場期間，密密收Fans禮物，又不時同大家揮手道謝，超級親民！雖然未能為專程由澳洲返港接機嘅男Fans簽名，但佢都有合十示意抱歉。美嘉邊行邊指再見到香港Fans覺得好開心同興奮，問到佢最想食咩時？仲反問大家有咩推介，聽到有人推介佢去飲茶食點心後，又笑笑口答「好呀！」唔知各位Fans會唔會喺茶樓野生捕獲呢位天后呢？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK