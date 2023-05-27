暐翹@STRAYZ花一年尋回自我 單飛歌MV女性化以長髮示人
廣告
Viu1HK報導：STRAYZ成員暐翹（Wyllis Lam）日前推出首支派台單曲《石破曲》MV，因為佢自覺喺團員合作溝通過程中，較少表達個人想法，因此亦較難突出個人性格，所以限時半年至一年內找回自己，希望自己可成為一個有品味有想法嘅藝人，而新歌靈感就係嚟自佢自身經歷同心路歷程，講點樣由迷失自我到找回自己。
而今次MV最大突破，係暐翹以長頭髮造型示人，睇落比較女性化，希望打破刻板印象。而喺拍攝中，佢最喜歡以懸浮椅子設計嘅場景，椅子喻意旁觀者，暐翹話：「嗰刻覺得會有好多觀眾嘅聲音，會左右自己嘅諗法，而真實嘅自己亦係聽咗唔少旁人意見，而不清楚自己諗法，覺得不甘只聽從其他人意見，可以發掘更多可能性。」拍攝中最大挑戰係跳舞，即使暐翹本身已熟識拉丁舞，但第一次單人跳唱，加上學習拉丁舞以外舞種時間唔長，因此感到非常大壓力。
而暐翹最喜歡嘅歌詞係「萬化不朽唯獨我一個」，「之前用一年時間思考自己係點樣嘅人，中性？定係少女？定係女性化一啲？造星後亦有嘗試唔同造型，最後發現自己其實係可以有好多唔同形象嘅人，而呢句歌詞就係最能夠形容自己嘅一句。」
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]