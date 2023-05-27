暐翹@STRAYZ花一年尋回自我 單飛歌MV女性化以長髮示人

Viu1HK報導：STRAYZ成員暐翹（Wyllis Lam）日前推出首支派台單曲《石破曲》MV，因為佢自覺喺團員合作溝通過程中，較少表達個人想法，因此亦較難突出個人性格，所以限時半年至一年內找回自己，希望自己可成為一個有品味有想法嘅藝人，而新歌靈感就係嚟自佢自身經歷同心路歷程，講點樣由迷失自我到找回自己。