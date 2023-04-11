李敏同岑珈其拍親熱戲冇心跳感覺️ 唔介意扮Cute只怕觀眾頂唔順
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Viu1HK報導：Ranya李敏喺新劇《和解在後》飾演調解員，唔單止同恆仔、Ivy So等做同事，佢仲自爆同岑珈其喺劇中有感情線，仲有少量親熱戲份添！而因為今次合作，Ranya同珈其都變得非常老友，佢仲話拍攝親熱戲嗰陣都唔係太緊張，加上身高差問題，大家都想笑場多過有小鹿亂撞嘅感覺啊！Ranya仲提到自己最後一日拍攝由夜晚開工開到第二日下晝，令佢非常深刻，但好彩全日都有珈其喺身邊陪住先冇咁難捱咋！
對於經常飾演一啲比較硬朗、事業型女性角色，Ranya都表示以前曾經擔心過被定型，但而家好慶幸大家一有呢類型角色，都會諗起自己，因為呢個都係大家對自己嘅一種肯定！而被問到接唔接受到演一啲比較cute嘅角色，Ranya即刻講笑話反而擔心觀眾頂唔順，想熄電視喎，認真搞笑！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]