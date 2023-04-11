Viu1HK報導：Ranya李敏喺新劇《和解在後》飾演調解員，唔單止同恆仔、Ivy So等做同事，佢仲自爆同岑珈其喺劇中有感情線，仲有少量親熱戲份添！而因為今次合作，Ranya同珈其都變得非常老友，佢仲話拍攝親熱戲嗰陣都唔係太緊張，加上身高差問題，大家都想笑場多過有小鹿亂撞嘅感覺啊！Ranya仲提到自己最後一日拍攝由夜晚開工開到第二日下晝，令佢非常深刻，但好彩全日都有珈其喺身邊陪住先冇咁難捱咋！