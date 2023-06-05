林作否認冷血拒認錯️ 願向荷里活廣場死者家屬道歉 要求保險公司交…
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Viu1HK報導：林作否認冷血拒認錯️ 願向荷里活廣場死者家屬道歉 要求保險公司交代炒魷原因
林作日前借荷里活廣場殺人事件抽水，其所屬保險公司噚日發聲明炒林作魷魚，而林作就喺半夜出ig story宣布喺今晚6點開記者會。
林作準時喺其媽媽半山大宅現身，由女友裕美、律師朋友David陪同，記者會歷時40分鐘。一開始，林作先表明是次抽水事件並無影響客戶、所屬團隊亦冇割蓆、向前公司保誠保險作出投訴且要求交代炒魷原因。
曾表明拒絕道歉嘅林作稱，若然兩名受害者家屬要求道歉會照做，但係喺「有冇做錯？」層面上，佢並冇正面回應。林作又明言如果係屋企人、女友、客戶出事都會照開同樣嘅黑色幽默，刪post係有傳媒人教路，對今次事件零後悔，反指受網民言論暴力感到恐怖。詳情內容、足本記者會已經上架。
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