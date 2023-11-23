「傳菜員」️林海峰睇好光B攞我最喜愛？ 下月開騷向黎明學習 練定…
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Viu1HK報導：「傳菜員」️林海峰睇好光B攞我最喜愛？ 下月開騷向黎明學習 練定企起身唱快歌 陳寶珠甜笑讚林公子識老人家
「林公子」林海峰今日勁hyper，事關佢見到佢偶像陳寶珠，仲話噚晚直頭瞓唔着添！佢又自爆啱啱見對方第一面嗰陣心心眼又口窒窒，再見埋寶珠姐啲fans，抵死笑話係「寶珠姐Fans殺人事件」！下月中林公子就舉行亞博騷，佢笑話準備得「一一二二」，但進入倒數階段就會愈嚟愈緊張，會向前輩黎明學習，再加碼練坐低起身唱快歌！講到每年由佢頒發嘅我最喜愛男歌手成叱咤焦點，林公子謙稱佢只係速遞、負責傳菜！唔知林公子又點睇光B攞獎嘅機率？
至於寶珠姐話每次見到成班fans拉banner嚟撐佢都鬼死咁開心，不過就無意出山以作品回饋fans啦！聽見林公子向佢「示愛」，寶珠姐笑對方只係老人家啫！又指聖誕節冇特別有外遊打算，會留港同屋企人歡度佳節！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK