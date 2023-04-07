Alina為全馬練跑️ 爆大表哥Stanley冇做跟得男友 余香凝同老公行…
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Viu1HK報導：Alina為全馬練跑️ 爆大表哥Stanley冇做跟得男友 余香凝同老公行金像獎紅地氈 唔敢太高踭 林奕匡望挑戰三項鐵人
Phil林奕匡、Jennifer余香凝今日以義務大使身份，夥大表嫂Alina李炘頤、李靄璣等，去到大埔科學園出席國際培幼會「愛·女孩」起跑活動，籌款拯救童婚女孩。Jennifer表示，同老公跑步時，老公通常唔等佢。佢又透露最近接拍新片，興奮同一位偶像前輩合作，但對方身份仍未可以公布，至於講到嚟緊金像獎，Jennifer自爆仲揀緊戰衣，希望到時著上最靚嗰套同老公行紅地氈，仲講笑話對唔敢太高踭，驚高過老公太多唔係咁好。
而愛好運動嘅Alina透露「昨日首次突破了人生首個15公里跑，用少過兩時就完成。」係叻嘅！大表嫂又話大表哥Stanley唔鍾意跑步，平時邀請對方一齊跑會被請食檸檬咁話。而Alina早前去台灣拍節目，大表哥亦有陪埋去，果然係暖男。而Phil同老婆李靄璣就話平時有一齊跑步，Phil希望之後可以參與全馬比賽，仲話想參加三項鐵人比賽添。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]