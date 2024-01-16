林峯公主抱周秀娜驚訝女神體重知古天樂愛唱K想合唱 吳林峰細個好憎佢…
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Viu1HK報導：林峯公主抱周秀娜驚訝女神體重知古天樂愛唱K想合唱 吳林峰細個好憎佢
林峯最近推出新歌《無傷大雅》，MV搵咗「好兄弟」周秀娜出演女主角，仲有公主抱情節，而呢一抱就俾林峯發現咗娜姐一個秘密。「就係發現原來娜姐好輕，佢真係好鬼Fit！原本我諗住要紮行馬咁，點知一抱嗰下，嘩！咁輕嘅！」娜姐笑話「當佢抱起我時連我都覺得自己好輕，嘩，佢咁輕而易舉嘅！」因為林峯近日腳有傷，娜姐仲擔心自己嘅體重會令對方傷上加傷。
而為新歌作曲嘅就係撞名吳林峰，連出名唱得嘅阿峯都話對方嘅歌難度高「呢首歌真係我做歌手以嚟數一數二難唱㗎！」阿峯仲知道吳林峰細個好憎佢添！「佢話以前自己個名成日都會俾同學開玩笑，所以佢以前好憎我，我話其實我都明白嘅！」而阿峯喺拍MV現場一直練唱歌，佢仲自爆一個秘密「因為我係一個歌詞白痴嚟㗎，自己啲歌唱10年都記唔到歌詞。」
再講到阿峯會考慮同經理人公司老闆古天樂合唱？佢笑話「其實我問過㗎！我提議話搵次不如我哋睇下音樂上有啲咩撞到出嚟呀！因為其實古仔佢都唱得兩咀，佢都好鍾意唱k㗎！有時我哋自己公司搞慶功佢都會唱幾首歌。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK