林明禎生日收Lisa@BLACKPINK簽名爆開心 住新屋兩個月冇撞過...

林明禎生日收[email protected]簽名爆開心 住新屋兩個月冇撞過…
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Viu1HK報導：林明禎生日收[email protected]簽名爆開心 住新屋兩個月冇撞過鄰居姜濤
明禎BB今日以一身清涼裝、晒背現身活動，講到佢日前33歲生日，BB話喺工作中渡過，禮物方面就收到好多女神[email protected]嘅親筆簽名產品，令佢超爆開心！BB仲許願希望有日可以同到女神合照，咁就心滿意足啦！
BB話佢搬入咗新屋兩個月，但佢慘豬樣話仲未慣，一嚟覺得新屋好細，二嚟可能最近job接job好忙瞓得唔好，問到會唔會唔夠精神開工？佢笑話一嗌action就腎上腺素上升，即刻充滿能量！笑問出入有冇撞過鄰居姜濤？BB笑話平時唔出門，加上佢話佢住嗰幢係全新冇其他人住，相信唔係同住同一幢。另外，佢透露有意出歌，歌影視三棲畀BB攻陷晒啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]