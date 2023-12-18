現場實況林海峰個唱尾場 軟硬天師勾回憶Encore玩嘢升上台4次 笑爆亞…
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Viu1HK報導：現場實況林海峰個唱尾場 軟硬天師勾回憶Encore玩嘢升上台4次 笑爆亞博 《廣播道Fans殺人事件》玩足6個版本
《林海峰Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》今晚舉行尾場，Uncle Jan跳唱快歌Medley，包括《的士夠格》、《亂世兒女》、《好狗》、《傻婆》同《喂喂喂》後，High爆全場！
Encore時，擔任嘉賓嘅葛民輝先獨自升上舞台，其後「軟硬天師」世紀合體，合唱Rick Astley嘅 《Never gonna give you up》，勾起全場觀眾嘅集體回憶！不過鬼馬嘅佢哋，單係升上升落扮Encore已玩足4次，其後獻唱經典金曲《廣播道Fans殺人事件》時，又玩足6個版本，包括清唱版、結他版、Jazz版、小調版、Rock版，當然唔少得以原版壓軸登場啦，笑Cry呀！期間螢幕仲顯示軟硬天使世界巡迴演唱會香港站將於明年舉行，只演一場，令全場Fans尖叫聲震天呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK