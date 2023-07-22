柯煒林谷二頭肌簽書派福利️ 阿冰處女寫真騷健康性感 冇信心超越《雪…
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Viu1HK報導：柯煒林谷二頭肌簽書派福利️ 阿冰處女寫真騷健康性感 冇信心超越《雪櫃冷笑話》銷量
Will Or柯煒林、阿冰@小薯茄加入書展出寫真書戰團，今日喺書展舉行聯合簽書會，吸引fans排隊支持！Will出動一對吸睛麒麟臂，邊簽書就邊谷行二頭肌，睇到fans心心眼！佢自爆係專登安排着背心，一嚟橙色襯番本書嘅主題濟州島、二嚟就梗係派福利啦！再激啲都仲有呀！終極劇透有Will嘅半裸相，係咪未睇都已經漏晒口水？笑問有冇送本畀「爸爸」周潤發？Will怕醜話有啲尷尬，但下次見面都可以，又謂知道發哥早排中Covid，都有慰問對方。
阿冰事隔一年再參與書展，笑話雖然市面上「寫真」嘅定義都係比較少布，但佢話呢次拍攝都有晒健康性感，衣着方面亦比平時大解放！不過，佢笑話都一定唔夠Will張半裸相撼！高Ling、阿富都有專程嚟撐場，仲突然搞咗場小型簽名自拍會，阿冰見被「騎劫」都得啖笑！佢又冧豬樣話小薯茄啲成員好有愛，就連身在非洲嘅程人富都有出力支持，係愛呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]