梁朝偉捧「終身成就金獅獎」凱旋返港️ 親解感觸落淚原因 稱拍戲回歸…
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Viu1HK報導：梁朝偉捧「終身成就金獅獎」凱旋返港️ 親解感觸落淚原因 稱拍戲回歸初心
影帝梁朝偉日前獲《第80屆威尼斯電影節》頒發「終身成就金獅獎」，今日同太太劉嘉玲由倫敦飛抵香港，凱旋歸來！兩公婆約9點15分sweet住步出機場特別通道，一見傳媒即開心揮手，仲攞住個金獅獎開心任影！
偉仔講到獲殊榮感受「41年嚟對自己嘅努力有個交代！」又指當刻最感動嘅除咗係李安講嘅一番說話之外，就係一上到台見全場人企晒起身鼓掌好耐，搞到忍唔住落淚呀！成為史上首位榮獲「終身成就金獅獎」嘅華人演員，偉仔再謙稱呢個榮耀係屬於香港電影、大家，因為電影就係一個team work！
提起慶祝活動，偉仔笑話攞獎後每日都慶祝，返港一心淨係想同媽咪、屋企人、朋友食餐飯！下一個目標會唔會係奧斯卡？偉仔話依家拍戲回歸初心，享受準備、拍攝嘅過程，唔再諗點樣突破，開心最重要！偉仔又趁機透露明年3月飛德國開工，想知係演咩角色？見Wyman後有重燃歌手夢？早排客串韓國大勢女團New Jeans《Cool With You》MV有三大條件？向劉嘉玲愛的表白？足本片有啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK