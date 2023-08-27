現場實況梁朝偉頒獎學金予基層小孩 以自身單親奮鬥經歷作勉勵 未受桃…
廣告
Viu1HK報導：現場實況梁朝偉頒獎學金予基層小孩 以自身單親奮鬥經歷作勉勵 未受桃色緋聞影響心情
梁朝偉今日以頒獎嘉賓身份喺油麻地出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023頒獎禮暨午宴」活動，着住花恤衫嘅偉仔成為大家嘅集郵目標，不過心情大靚嘅佢來者不拒，仲親自揸機影相。
會上，偉仔致詞時話獎學金以基層家庭嘅小朋友為服務對象，而佢自己都係來自基層家庭，佢話「每個人喺生理或者心理都有啲缺憾，我都係。我係單親家庭長大，記憶中，6、7歲嗰陣爸爸就消失咗，我同妹妹係由媽咪一手湊大，中學未畢業，就出嚟做嘢幫補家計。」
「我唔敢講自己好成功，但係都做到自己心目中嘅要求，我覺得自己只係個普通人，如果我都可以，所有人都可以。」偉仔用自己嘅故事鼓勵小朋友，之後仲同得獎嘅小朋友影相。
至於近日有傳偉仔搭上內地女星程瀟，兩人仲育有私生子，偉仔今日就婉拒受訪，但係見佢心情咁好，相信未有受呢啲傳聞影響。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK