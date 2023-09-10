樂基兒坦認已離婚 與前夫保持友好 王敏德望細仔回流返港齊騷肌

Viu1HK報導：樂基兒（Gaile）今年2月喺社交網留言「co-parent」暗示離婚，佢今日出席時裝活動時承認已回復單身，透露離婚原因係timing 問題，同美籍商人前夫Ian Chu(朱智豪）相識20年，分開仍保持友好關係。至於仔仔因為仲細，未有詳細解釋，但就要畀佢知道爹吔媽咪雖然唔係一齊住，但無時無刻都可以打畀佢哋視訊。