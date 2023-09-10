樂基兒坦認已離婚 與前夫保持友好 王敏德望細仔回流返港齊騷肌
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Viu1HK報導：樂基兒（Gaile）今年2月喺社交網留言「co-parent」暗示離婚，佢今日出席時裝活動時承認已回復單身，透露離婚原因係timing 問題，同美籍商人前夫Ian Chu(朱智豪）相識20年，分開仍保持友好關係。至於仔仔因為仲細，未有詳細解釋，但就要畀佢知道爹吔媽咪雖然唔係一齊住，但無時無刻都可以打畀佢哋視訊。
至於王敏德同馬詩慧呢對恩愛夫妻，就話專登襯晒衫出活動，王敏德仲話兩公婆好耐冇拍拖。提到細仔Kadin有意進軍荷里活，但受當地電影業罷工影響，王敏德就更希望仔仔可以回流返香港發展，可以見多幾面之餘，仲會介紹好多導演監製畀仔仔認識。佢好希望能父子檔上陣，Hard sale仔仔：「佢廣東話好過我，又高又瘦，哈哈發達囉！」王敏德話父子檔唔介意騷「肌」，而老婆馬詩慧仲有一個大膽嘅建議添。
至於今日活動，其實係鄭兆良時尚品牌創立30周年，同場仲有昔日一班模特兒界好朋友，周汶錡、Ana R.、姚書軼、伍靜麗等，莫文蔚同媽咪、王君馨、立法會主席梁君彥都有撐場，星光熠熠好熱鬧！想知更多記得睇埋足本訪問。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK