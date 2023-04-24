直擊記者會Uncle Ray生前疑遭疏忽照顧及強插尿喉 契仔周舜河控訴伊…
「樂壇教父」Uncle Ray (Ray Cordeiro郭利民)今年1月13日離世，其契仔兼助手周舜河今日(24日)在廣播道Uncle Ray生前寓所召開記者會，指Uncle Ray去年11月在伊利沙伯醫院留醫期間，伊院在病人反對及家屬不知情下，強行為Uncle Ray插導尿管，又指控疑因醫療疏忽而導致Uncle Ray患二級褥瘡及控訴主診醫生專業失德。
周舜河表示已就事件去信醫務委員會投訴，等待通知開庭，尋求醫務委員會，對負責醫生作出調查報告，審視及追究主診醫生的道德、醫生對病人責任及醫生專業失德，以上3方面問題。
Uncle Ray疑遭醫護不合理對待事件，周舜河表示，他今次是針對不專業的醫護人員，他說「我多謝專業醫護，只是要求院方畀我知道真相，只是針對處理主診醫生。口頭講畀我聽都ok，病人入嚟係求生，唔係求辛苦。」周舜河強調不是求金錢賠償，只希望醫院別重覆犯錯，要了解真相，不推搪。
周舜河作出多方面指控，指Uncle Ray的同房有人患新冠，醫院沒主動調房，令家屬調去私家病房有延誤。而壓瘡在沒有通知出現1級的情況下，突然告知已升到2級，未知是否每4小時為病者定時反身。病人食抗生素後引發其他病，例如心臟問題、腎衰竭。獲悉訊息與事實不乎，11月29日Uncle Ray轉到中大治療，已經肺積水嚴重，即日抽出1.3公升積水，與伊醫所說的病況不同。
周舜河說到Uncle Ray在反對的情況下被強插尿喉時，更激動落淚說「插尿喉時佢哋搞會陰莖，令到佢好唔舒服去反抗，綁晒手腳我明白，但係佢哋話佢平靜接受，但UncleRay同我哋講其實好唔舒服。」
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