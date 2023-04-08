許冠傑被許冠文爆母親曾反對️聚外藉老婆️林家謙感謝創廣東歌先…
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Viu1HK報導：許冠傑被許冠文爆母親曾反對️聚外藉老婆️林家謙感謝創廣東歌先河
歌神Sam許冠傑一連七場紅館騷《許冠傑此時此處演唱會2023》，噚晚正式開鑼。Sam著上bling bling黑色西裝，配招牌豹紋衫同帽，拉住小提琴出場，而佢嘅背心Look都勁有睇頭，結實嘅麒麟臂，加上零肚腩身材真係fit到爆，完全不似已經74歲啊！之後阿Sam就揹住結他，同兩個寶貝仔許懷恩、許懷谷仲有契仔Justin，一齊Jam咗好多首快歌，許氏家族一向齊心又有愛，大哥Michael許冠文同囝囝許思維，都有上台撐場，Michael開金口唱自己寫嘅唯一一首歌《鐵塔凌雲》，佢仲大爆呢首歌詞之所以咁sad，其實後面有個大秘密。噚晚Encore環節，林家謙就有幸做頭場嘅特別嘉賓，兩代唱作歌手同台自彈自唱《心裡日記》。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]