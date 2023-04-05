向Edan自薦做底褲model「要勁過其他人」 Jer自認同林宥嘉撞樣被白眼…
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Viu1HK報導：向Edan自薦做底褲model「要勁過其他人」 Jer自認同林宥嘉撞樣被白眼
毛舜筠、鄭中基、Edan呂爵安、Jer柳應廷、余香凝同黃又南等，噚日出席新片《死屍死時四十四》謝票啟動禮，早排去咗日本做Big Project嘅阿Jer，同Jeremy stay behind玩多幾日，笑認食咗好多嘢，但就拒透露日本行嘅工作內容，淨係話同表演有關；Edan仲搞笑話「見到樣嘅！」
講到Edan自家品牌冧Server，Jer即笑說「話讀IT喎！」但佢又答應如果Edan出底褲會幫手做Model喎，醒目嘅Edan即刻反問「係咪半裸先？咁對品牌Logo對眼擺前面定後面呀？」Jer竟然話要睇呂總畀唔畀得起錢，仲笑言要勁過其他人！講到將去馬來西亞演出，Jer最期待見到林宥嘉，事關有人話佢哋撞樣；Edan即反白眼，曾經自稱似山下智久嘅佢，仲即席向山P道歉，笑爆全場！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]