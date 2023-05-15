AK讚陳蕾記舞快過MIRROR某兄弟？Ian再證獲隊長Lokman首肯加…
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Viu1HK報導：AK讚陳蕾記舞快過MIRROR某兄弟？Ian再證獲隊長Lokman首肯加入第13位成員│ 拉闊音樂會江生 x 陳蕾 x 陳卓賢
Ianson、同MIRROR第13位成員陳蕾完騷後即返後台做訪問，AK上星期喺CHILL CLUB表演拗柴，佢首先同大家報平安，自詡食過夜粥，當日即使幾痛都忍住！
升呢做跳舞擔當嘅陳蕾，自爆跳完落台被同事取笑，搞到自信心秒速變零，又笑話唔敢睇返網上片段！Ianson即超窩心大讚陳蕾學跳《RUMOURS》4日就識好勁，AK仲向對方補打咗支超勁強心針「你贏咗Kaho（洪嘉豪）！」甚至高度表揚陳蕾記舞步勁過某位MIRROR兄弟，雖然最終都冇玩篤爆，但就講咗個天大嘅tips！
至於問到Ian係咪真係願意為陳蕾將AK踢出MIRROR？Ian 9秒9答⋯ 想知Ian點回應？AK將會連出兩首solo歌，其中一首係Ian寫？被激將法挑戰唱高音？Alton慘被嘲笑心情？片新鮮滾熱辣送上！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]