Ian激將法逼AK唱出超高音 陳蕾跳舞勁過洪嘉豪卻遭人恥笑

Viu1HK報導：Ianson噚晚孖陳蕾喺亞博開拉闊音樂會，3位主角不停晒才技互相crossover之餘，全晚氣氛最高漲非陳蕾獻出處女跳莫屬，佢同AK、Ian以西裝look跳唱MIRROR首《RUMOURS》，跳完仲勁抵死玩韓式呼吸！事後Ianson大讚陳蕾有跳舞天分，喺超短時間內已記熟啲step，更直言比起MIRROR某兄弟記舞更犀利，就連排舞導師都點頭，但陳蕾卻話要從此暫別舞壇！