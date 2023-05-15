Ian激將法逼AK唱出超高音 陳蕾跳舞勁過洪嘉豪卻遭人恥笑
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Viu1HK報導：Ianson噚晚孖陳蕾喺亞博開拉闊音樂會，3位主角不停晒才技互相crossover之餘，全晚氣氛最高漲非陳蕾獻出處女跳莫屬，佢同AK、Ian以西裝look跳唱MIRROR首《RUMOURS》，跳完仲勁抵死玩韓式呼吸！事後Ianson大讚陳蕾有跳舞天分，喺超短時間內已記熟啲step，更直言比起MIRROR某兄弟記舞更犀利，就連排舞導師都點頭，但陳蕾卻話要從此暫別舞壇！
Ian喺台上高呼願意為陳蕾踢AK出MIRROR，陳蕾趁機向AK自薦，指如果AK稍後推出solo歌唔得閒出event，就可以搵佢（第13位MIRROR成員）頂上！AK亦透露有一首歌係再由Ian操刀，而其中有粒超高音係靠Ian用激將法迫佢激氣小宇宙！另外，《全民造星V》今晚首播，陳蕾笑話上次睇記招live見被韋羅莎、Jay Fung「攻擊」就已經好想留言，咁就等睇導師MMA賽啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]