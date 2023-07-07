沈震軒健身室開張爆閨房樂？ 爆陳欣妍愛玩咬大脾

Viu1HK報導：恭喜Sammy沈震軒、Shirley陳欣妍榮升健身室老闆。今日兩口子拍住拖為新店開張，仲餵食燒豬，勁sweet。Shirley全程笑到合唔埋口，好似結婚咁，佢話今日係人生最開心。而Sammy就話籌備呢8個月掛住做嘢，冇同女友去玩，之後會彌補返，到時再諗求婚surprise喎！咁幸福得唔得㗎！