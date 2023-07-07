沈震軒健身室開張爆閨房樂？ 爆陳欣妍愛玩咬大脾
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Viu1HK報導：恭喜Sammy沈震軒、Shirley陳欣妍榮升健身室老闆。今日兩口子拍住拖為新店開張，仲餵食燒豬，勁sweet。Shirley全程笑到合唔埋口，好似結婚咁，佢話今日係人生最開心。而Sammy就話籌備呢8個月掛住做嘢，冇同女友去玩，之後會彌補返，到時再諗求婚surprise喎！咁幸福得唔得㗎！
操到勁Fit嘅Sammy打算下年上台參加健美先生，咁Shirley又最愛男友身體邊個部位先？佢就話Pat Pat夠sexy，Sammy又爆女友鍾意咬佢身體某個好粗碌嘅地方喎！
而今日Shirley好姊妹娟姐練美娟負責做MC，英皇大班兄弟姊妹嚟撐Sammy，Gin Lee話老闆好好不斷邀請佢去做gym，仲男女教練任揀添！講到新歌《企好》噚日面世，Gin Lee都好感謝Wyman寫咗咁好嘅詞俾自己啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]