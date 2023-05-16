「奇皇后」河智苑首爾舉行首個畫展 透過無臉人表達數碼世界的人際關...

Viu1HK報導：人氣韓劇《秘密花園》、《奇皇后》和《黃真伊》女主角的韓國女星河智苑，八年前開始醉心畫畫，去年她在首爾藝術展牛年特展上，掛了三幅名為「Super Cow」的作品並成功出售，為她打下強心針，今年四月她在首爾舉行首個個人展覽，名為「INSTANT: The beginning of relationship」，她希望把展覽帶到海外，並與當地藝術家合作，並透露成立藝術品牌Art Space Polarpo，希望將來舉辦超越視覺的展覽。