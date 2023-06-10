周國賢搞事留言換來合唱泳兒主動邀請同歸於盡

Viu1HK報導：玩社交媒體玩到變咗單合作，早前泳兒推出新歌《同歸於盡》，唔止得到fans讚賞，連周國賢都喺MV下面留言：「好好聽。」Vincy見到即打蛇隨棍上，邀請周仔合作，於是就生出咗個《同歸於盡》男女對唱嘅《同歸於盡 之三生三世版》。