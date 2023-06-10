周國賢搞事留言換來合唱泳兒主動邀請同歸於盡
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Viu1HK報導：玩社交媒體玩到變咗單合作，早前泳兒推出新歌《同歸於盡》，唔止得到fans讚賞，連周國賢都喺MV下面留言：「好好聽。」Vincy見到即打蛇隨棍上，邀請周仔合作，於是就生出咗個《同歸於盡》男女對唱嘅《同歸於盡 之三生三世版》。
Vincy話轉風格後一直好想出首男女合唱歌，當聽到《同歸於盡》時亦覺得首歌好啱合唱，點知當見到周仔留言，即刻好開心，佢話：「我覺得Endy好啱呢隻歌個vibe，我一直好想搵一個男嘅聲音係好有感染力，因為你本身好多歌都講關於你對呢個世界嘅一啲感受，都係一啲好deep嘅嘢。可能我哋同場嘅機會唔多，所以一直冇諗起。你呢個留言我覺得係好magical嘅一樣嘢發生咗，所以我就膽粗粗就叫咗我嘅監製幫我問你。」Endy就笑言：「我搞事呀，哈哈。」
之後Vincy又好奇問Endy：「你留咗言話隻歌好聽，我一直好想問你，你鍾意隻歌乜嘢呢？」Endy回答：「同歸於盡喎！有邊個夠膽用呢四個字？佢唔係好negative嗰種，但有一種好淒美嘅感覺，大家個美學觀有啲相似。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]