洪嘉豪收指示個唱要騷肌 惜對裸露唔自豪直認要車唔要女人「佢唔會離開…
廣告
Viu1HK報導：洪嘉豪收指示個唱要騷肌 惜對裸露唔自豪直認要車唔要女人「佢唔會離開我！」️談與陳蕾交心「佢需要我！」
恭喜院長殺入紅館！Kaho洪嘉豪4月連開兩場處男紅館騷，呢次佢講到明會跳舞畀「院友」睇，目的係希望一改喺院友心中「郁唱歌手」地位，就睇吓院長到時有咩「符弗」！
Deal好咗跳舞呢part，咁就傾吓騷肌啦！Kaho喺上次西九騷係咁兒拉高件衫露咗一半腹肌出嚟，話晒第一次開紅館騷，有冇得再大方少少先？點知Kaho自爆早已被高層落order晒「朱古力」，夠晒足夠嘅群眾壓力，院長又點可以唔就範？腹肌同背肌畀佢揀，佢又會揀邊樣？而喺舞台設計方面，Kaho淨係要求要有一個setting，究竟係咩令佢咁堅持同着迷？
喺新歌《黑玻璃》MV，Kaho同女主角有多場親密戲，唔少院友睇完笑話要即刻準備刀片！畀Kaho揀，自己一個揸波棍，定好似MV入面咁同女友一齊揸？要車定要女人？件褸畀女友着定堅持自己着？另外，陳蕾同MC張天賦，佢又會點選擇？更多快問快答喺訪問片，爛gag、深情、搞笑有齊，全部畀你哋睇晒唔使揀！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK