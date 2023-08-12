洪嘉豪對衛蘭衛詩離巢感不捨 澄清每位歌手有專屬資源不信其離巢傳聞晒…
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Viu1HK報導：洪嘉豪對衛蘭衛詩離巢感不捨 澄清每位歌手有專屬資源不信其離巢傳聞晒黃金右腳與曼聯名宿維迪主持開球禮
自稱有「黃金右腳」嘅「院長」洪嘉豪，今日受邀為《賽馬會青少年足球精英匯》與曼聯名宿維迪擔任開球禮嘉賓，大騷腳法！事後院長笑話太耐冇踢波，都擔心最尾射唔入龍門，好彩最後冇丟架！笑提有網友指佢「轉會」變曼迷，Kaho機智化解，係叻嘅！
至於提到Janice衛蘭疑因不滿華納資源分配不均，不滿公司只力谷MC張天賦、Kaho，決與孖生妹妹Jill衛詩一同離巢。Kaho指對Janice、Jill離開公司都感到不捨，又指兩位姐姐對自己好好，所以私下都有send千字文畀佢哋，搞笑話希望佢哋自由身更易約食飯。而有關公司資源分配問題，Kaho謂每位歌手都各有專屬資源，故絕對唔係外間所講嘅不公，亦唔相信Janice、Jill因資源問題離開公司。想睇院長強勁嘅黃金右腳射波、其他訪問內容，就梗係睇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK