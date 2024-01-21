保錡突破成績感激柳俊江改變自己梁諾妍佗7個月肚掛警示輕鬆跑10k薛影…
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Viu1HK報導：保錡突破成績感激柳俊江改變自己梁諾妍佗7個月肚掛警示輕鬆跑10k薛影儀首跑求見識目前自由身唔簽約
渣打香港馬拉松2024今晨喺16度氣溫下開跑，吳保錡以48分46秒完成10公里賽事，比上年快6分半鐘，佢用感動形容，同時歸功於亦師亦友嘅柳俊江「今日跑呢段路就會諗起柳爺，同佢練跑好艱苦，佢好有紀律好熱誠，當初佢帶住我跑，改變我好多。」
Inez梁諾妍佗B 7個半月都參加10k，亦以1小時10分鐘輕鬆完成，佢話老公洪永城好支持，條件係背脊要掛個「CHILD IN CAR」警示字樣。反而冇話俾媽咪知。
「前亞視一姐」薛影儀同黃榕一齊參加10k，第一次參加渣馬嘅阿儀話嚟見識吓，仲話平時喺屋企樓下練跑成日俾街坊影，好煩咁喎！佢又話依家係自由身，暫時唔會同人簽約，講到收入就話係秘密。
「籃球女神」Mandy譚旻萱亦挑戰10k，賽前希望一個鐘內完成，最後以約1個鐘7分鐘跑完，「呢兩日開通宵，所以今日都有啲辛苦，最後1K feel到氣管收縮。」Mandy又話休息一陣飲杯咖啡，中午要為主演新戲《不是你不愛你》謝票。
麥子樂同吳嘉禧孖住跑10k，佢哋話冇瞓覺，仲唔夠時間練習，好彩都順利完成。完成10K嘅仲有梁釗峰、黎展峰、霍啟剛同郭晶晶等，想知更多？入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK