澳洲消防界3男神騷巨臂玩餵食 娟姐扮單身見靚仔 欲瞞男友失敗 蝦頭…
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Viu1HK報導：澳洲消防界3男神騷巨臂玩餵食 娟姐扮單身見靚仔 欲瞞男友失敗 蝦頭鍾情大隻Brenden️恨被消防托
澳洲「消防界男神天花板」Brenden Purvis、Michael Galanos同Ricky Smith 今日熱辣辣現身香港出席米線活動。同場仲有娟姐練美娟、蝦頭楊詩敏等住撲火，其間仲有被餵食環節，好幸福呀！
3位型佬大讚香港女仔友善同Cute，問佢哋鍾意娟姐定蝦頭？估下佢點答！Brenden仲沾沾廣東話係3佬中最叻！
自稱今日單身嘅娟姐，自爆本來瞞住男友嚟見靚仔，可惜俾傳媒壞咗大事。佢又話蝦頭今日玩矜持，但又勁進取私下合照，仲話要拉蝦頭衫尾求合照。
蝦頭就話鍾意大隻佬，尤其企喺Brenden身邊有小鳥依人Feel，更恨俾對方消防托添！喂呀小編都想呀！想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK