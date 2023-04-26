「無悔三兄弟」榮升老闆Lokman Alton期待MIRROR再開騷️D…
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Viu1HK報導：「無悔三兄弟」榮升老闆Lokman Alton期待MIRROR再開騷️Dee哥拒請ERROR兄弟免被偷師
「無悔三兄弟」Lokman楊樂文、Alton王智德同Dee哥何啟華今日襯到絕咁出席有份投資嘅泰菜餐廳開幕，除咗親朋戚友，仲邀請頭巾兵團、蛋白粉同羊群嚟撐場，好友KB同梁祖堯都嚟試菜，場面熱鬧呀！
三子透露投資7位數字開舖，仲親解店名「泰鳩」嘅由來，又預告會喺店舖打躉做生招牌，希望鏡粉同404多多支持！佢哋坦言想開分店，Lokman仲套用《16號愛人》嘅歌詞話1變4，4變12添！」笑到有腹肌呀！
Lokman同Alton直言想請MIRROR兄弟上嚟免費任食；Dee哥就唱反調，話唔畀ERROR兄弟幫襯喎，廢事佢哋偷師喇！
此外，講到有指MIRROR會喺年底補辦演唱會，Lokman同Alton仲未知情，但相信一定會補開！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]