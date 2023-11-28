張家輝每逢「採礦」️即諗起林超賢 陳偉霆讚保錡努力追夢 想出合唱歌…
廣告
Viu1HK報導：張家輝每逢「採礦」️即諗起林超賢 陳偉霆讚保錡努力追夢 想出合唱歌 周秀娜 梁洛施謝票派福利晒腹肌？
電影《爆裂點》今晚喺尖沙咀舉行首映禮，導演林超賢率領一眾主演張家輝、William陳偉霆、周秀娜、Isabella梁洛施等現身，大會喺活動尾聲仲同今個星期六（2日）59歲生日嘅家輝慶祝添！
William笑話心情亢奮，因為終於驗收製成品，講到戲中佢大晒朱古力色6嚿腹肌，佢大爆拍攝嗰日背後有段故！家輝大讚William喺戲中勁搏命，不過如果叫佢練返《激戰》副偈，佢又ok唔ok呢？至於提起林超賢喺山洞拍佢嗰幕都唔小心拗柴，佢笑話係還番一下畀家輝！而家輝喺台上大爆林超賢秘密，又自揭逢深夜「採礦」就諗起導演？更話邊個走先就劈一半獎畀對方陪葬，玩咁大？
日前William拍片鼓勵保錡，講返起佢都大讚對方好出色，覺得保錡就係努力追夢嘅活生生例子，仲話有機會都想一齊出首合唱歌添！實開心死保錡啦！
同場嘅娜姐、Isabella再次向林超賢自薦做打女，努力操肌在所不辭咁話！笑指導演今次專登安排「甜頭」俾Isabella同家輝做對手戲，林超賢卻笑住爆家輝其實係慣性被虐！佢又指對票房有極大期望，想知佢哋準備啲咩福利派畀大家？即刻去片！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK