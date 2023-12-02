張艾嘉娶新抱唔興打龍鳳鈪？ 王令塵與超模太太連嘴3次 游天翼鍾意小朋…
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Viu1HK報導：張艾嘉娶新抱唔興打龍鳳鈪？ 王令塵與超模太太連嘴3次 游天翼鍾意小朋友但冇生B壓力
張艾嘉囝囝Oscar王令塵，今日喺尖沙咀麗晶酒店迎娶拍拖七年國際超模女友Tian游天翼，筵開50席，排場十足。一對新人應記者要求錫嘴，雖然怕醜，最後都Kiss咗3次，So Sweet！
對於下午嘅註冊儀式，一對新人都話忍住冇喊出聲。而造人計劃，Tian坦言鍾意小朋友，Oscar就話媽咪冇催「屋企好好，認為我哋嘅人生自己揀。」婚禮後一對新人就要即刻投入工作，度蜜月要後補。
榮升奶奶嘅張艾嘉就話一對新人拍拖7年，一早當咗Tian係新抱，所以今日冇特別感動！同時又話戀愛容易結婚難，有咩問題都要兩公婆自己解決。咁想唔想抱孫？張姐話隨緣，不過最開心係96歲媽媽在場見證，張姐又搞笑話佢哋屋企並唔傳統，冇特別打造龍鳳鈪俾新抱。想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK