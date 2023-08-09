現場實況古巨基率領⭐星戰family上台合唱原以AI為主題着菊花牌背心…
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Viu1HK報導：現場實況古巨基率領⭐星戰family上台合唱原以AI為主題着菊花牌背心影海報
古巨基返嚟啦！事隔疫情4年、今晚喺會展只開一場演唱會，貴精不貴多！最近基仔邀請多位歌手朋友crossover自己嘅首本名曲，而呢晚佢都有請番部分嘅歌手做嘉賓，去到個唱尾聲，群星包括保錡、Manson、張蔓莎、顧定軒、洪助昇、黎展峰、何佩、STRAYZ、張天穎、黎啟峰、黃劍文、Michael C、劉君冬、谷旻、Lowa、Triple G上台合唱《星戰》，呢個星戰family超warm，基仔以行動勉勵一班歌手！
基仔自爆喺策劃個騷初期，原意想以AI做主，就連影演唱會poster嗰陣都只係着件菊花牌背心，再由AI設計，更搞笑話曾搵AI幫手寫歌畀囝囝Kuson同太太Lorraine，結果超爆笑！臨尾送上《花灑》、《愛回家》，最後難忍台下fans喪叫encore上台追加《必殺技》，即刻去片感受現場有幾咁high啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]