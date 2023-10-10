【60分鐘足本版】發哥周潤發 第28屆釜山國際電影節 記者會之妙問妙答…
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Viu1HK報導：恭喜發哥周潤發喺第28屆釜山國際電影節榮獲年度亞洲電影人獎，依家就一齊回味記人會上精彩嘅訪問啦！
00:00 發哥出場 (冇《 賭神 》BGM)
03:56 發哥讚揚釜山 最愛八爪魚
05:40 發哥話自己「死咗」 曲線抽擊網上假新聞 預告參加半馬
07:35 發哥講《 英雄本色 》
10:13 發哥幻覺論
11:15 發哥我似韓國人？回憶韓國工作與食物
17:02 發哥欣賞韓國電影文化及發展
18:00 發哥講香港電影
23:20 發哥講Internet
26:00 發哥講《別叫我賭神》
27:35 發哥想做返稱職運動員
28:40 發哥人人平等論
30:18 發哥認為韓國電影好睇 題材多 自由度高
32:25 發哥認為現今電影業好慘
34:17 發哥「錢唔係我捐，係我老婆捐」
35:56 發哥講影相經
39:38 再談《別叫我賭神》
40:40 發哥澄清「借錢唔好搵我！」
41:30 發哥唔識韓文
43:32 發哥再次稱自己係運動員
44:59 發哥講電影的魔力
48:55 發哥論生死
51:52 發哥發動招牌技能【自拍】 即場指導燈光
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK