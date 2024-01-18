Ivy So螢幕初吻獻Locker️全因mood到顏卓靈腳傷未癒撐枴杖照…
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Viu1HK報導：Ivy So螢幕初吻獻Locker️全因mood到顏卓靈腳傷未癒撐枴杖照跳舞吳肇軒「肉照」外流 接受全裸演出
Ivy So@COLLAR、Cherry顏卓靈、吳肇軒同Locker林家熙主演嘅舞台劇《百分百感覺 2024》今晚首演，期間Ivy So獻出螢幕初吻畀Locker，原來係因為綵排時mood到而加插，又笑言餘下8場要Locker好好珍惜；Locker雖然話唔怕收「蘇蝦」刀片，仲笑言要寄返畀Ivy，但就話「唔敢珍惜」餘下嘅8次機會喇！講到佢同Cherry都有咀戲同床戲，艷福無邊，Locker就話冇塞錢畀導演㗎，仲大呻操肌好辛苦！
肇軒就自爆本來導演問佢要唔要加場同Ivy嘅咀戲，但自己婉拒咗！Ivy So隨即踢爆肇軒狂Send操肌相畀大家求認同，笑Cry呀！
而腳傷未癒嘅Cherry全程撐枴杖演出，雖然刪咗孭Locker上樓梯嘅戲份，但堅持保留部份跳舞部份，而且冇食止痛藥，靠意志頂硬上，Respect呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK