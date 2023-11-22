張敬軒開庫賣有漬睡衣勁搶手被Tyson Yoshi稱「張師傅」指點搬屋神預…
廣告
Viu1HK報導：張敬軒開庫賣有漬睡衣勁搶手被Tyson Yoshi稱「張師傅」指點搬屋神預言「大魔王」光B攞我最喜愛的男歌手
「皇上」張敬軒今日微服出巡到理工大學，為代言產品出活動，同成班大學生玩到勁high秒變「張三歲」！早出社會工作嘅軒公，話如果有時間都想做返個大學生，享受求學時期嘅樂趣，唔知佢會揀修邊科呢？有冇諗烹飪學位先？
早前軒公搞咗場一連三日嘅「軒公開庫」，將收藏多年嘅珍藏品俾一班「羅賓」代佢延續價值同使命，軒公笑指其中一個area貌似係成人玩具區，查實係賣佢嘅「有漬」睡衣、開騷打底衫等，唔使諗都知邊啲item散貨散得最快啦，軒公都笑話估唔到「羅賓」咁重口味！佢又指限定店去到第三日，可以賣嘅已經所剩無幾，仲勁寵粉即除即賣添！
對於老友Tyson Yoshi近排忙搬屋，仲大爆係得到「張師傅」指點迷津，軒公聽到得啖笑，不過佢都即場化身張師傅，預測同為入圍叱咤樂壇我最喜愛的男歌手最後7強嘅「大魔王」光B會贏！就睇吓張師傅靈唔靈啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK