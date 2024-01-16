盧廣仲3月紅館騷要唱林家謙 湯令山入行15年戒著短褲 養生靠行路同遮膝…
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Viu1HK報導：盧廣仲3月紅館騷要唱林家謙 湯令山入行15年戒著短褲 養生靠行路同遮膝頭
台灣歌王小隊長盧廣仲舊年開展15周年巡迴演唱會，嚟緊3月16日小隊長就會空降香港，喺紅館舉行一場《盧廣仲勵志的演唱會香港站》。小隊長接受訪問，相隔13年再踏紅館，佢希望可以唱耐啲！「我記得13年前的演唱會有十八銅人的dancer，我自己都覺得好好笑。我們公司辦演唱會都會加入一些我們覺得好玩的橋段，這樣才可以讓氣氛很快樂。」唔會唔唱廣東歌呀？「我這幾年都聽得蠻多廣東歌，2023年有幾首常聽的都是廣東歌，就是林家謙和Gareth.T。」有小隊長加持，好幸福唷！
眨眼就入行15年，小隊長笑指人生最大改變係年紀大咗少著短褲，「怕濕氣，穿短褲很易中風寒。以前我冬天都穿短褲，有點神經病，現在發現有時冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好，年紀大比較養生，要把膝蓋遮住。」佢又覺得喺30歲之後，覺得心靈健康都好重要，所以希望用音樂療癒自己嘅心靈。「這亦是我15年來一直都有堅持的，身心靈健康的重要性，要有健康的mind set，我一直跟大家分享養生，走路是很健康，我很喜歡走路，我在台北都一直走路，最想去風景美的地方，我一天可走十幾廿公里的。」難怪咁Fit啦！想聽更多？入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK