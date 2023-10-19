瞿友寧導演花六年完成社畜喜劇片 佛系盧廣仲動怒好費力 雨中激吻江齊…
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Viu1HK報導：瞿友寧導演花六年完成社畜喜劇片 佛系盧廣仲動怒好費力 雨中激吻江齊似kiss生魚片？
由瞿友寧導演執導，盧廣仲同江齊主演嘅電影《他馬克老闆》日前在香港上映，三位分享拍攝嘅苦與樂，笑中有淚！瞿導喺那些年曾以漫畫改編多套偶像劇包括《薔薇之戀》同《惡作劇之吻》等，估唔到今次將短篇漫畫《我是馬克》改編成電影，竟然足足花咗6年時間，仲親解選角嘅用意。
至於飾演「社畜Mark」嘅盧廣仲，現實中性格佛系，但為咗角色要大吵大鬧，最難忘係破壞office嘅場口，超爽咁話！而新人江齊直言冇諗過casting會中，事關當日緊張到皮膚敏感，開工時多得各位前輩Carry咋！
講到最吸睛嘅雨中激吻戲，廣仲同江齊又點樣「品評」對方嘅嘴唇呢？三位又有咩說話為香港嘅社畜（包括小編）打氣呢？快啲睇專訪療癒心靈，大家再苦都要笑著過呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK