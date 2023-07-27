現場精華Anson Lo與Kelly合唱《花花宇宙》獲激讚勤力壓力爆煲嗌頂…
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Viu1HK報導：現場精華Anson Lo與Kelly合唱《花花宇宙》獲激讚勤力壓力爆煲嗌頂唔順唱到狂喊
「教主」Anson Lo一連四場個唱今晚嚟到尾場，繼續出現壯觀粉紅海！Anson Lo繼第三晚邀請偶像阿Sa蔡卓妍做嘉賓之外，尾場就搵嚟入行前曾合作過嘅天后Kelly陳慧琳！二人一嚟就跳唱《花花宇宙》，全場即刻起身狂嗌！
Kelly大讚Anson Lo係勁勤力、勁有準備嘅Artist，未試過做演唱會嘉賓，個主角會排埋舞畀自己，仲要係有17個型男一齊表演！甚至揚言樂壇係好需要教主呢類型嘅歌手，有天后開金口喪讚，Anson Lo真係掂呀！趁教主換衫期間，神徒送上surprise，大合唱《永順街39號》，sweet到痺！
再次升上台嘅教主換上一套sharp粉紅色西裝，自彈自唱《try》charm到爆！佢又笑言本身件裇衫係白色，但因為神徒，所以指定要粉紅色，呢句說話勁冧豬！教主講到啱啱入行由20個神徒到依家無數神徒支持，一度硬咽！期後又自爆今年壓力爆煲，曾經同花姐講過「我頂唔順啦！」，就連教父、教母都同佢講唔好咁衝，再講落去教主都忍唔住爆喊，最後唱《不可愛教主》尾段仲唱唔落去，神徒見狀即刻幫手大合唱勁warm！咁溫馨嘅場面值得loop完再loop！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]