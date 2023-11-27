Anson Lo ️28歲結婚生仔計劃煞停️孖Edan為激情床戲猛操肌嫌露…
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Viu1HK報導：Anson Lo ️28歲結婚生仔計劃煞停️孖Edan為激情床戲猛操肌嫌露得少
Anson Lo盧瀚霆同Edan呂爵安繼《大叔的愛》後，再度合作港版《社內相親》，同樣係改編劇，佢哋話今次加入咗唔少Local元素，但親熱戲就跟足韓版尺度，咀戲床戲包羅萬有，仲拍到「澎澎聲」兼撞到瘀晒，名副其實有血有汗㗎！不過，兩位偶像就嫌騷肌部份太少，仲「暴走」到話想裸埋下半身，仲用「下半身」舉啞鈴，omg，小編到底聽咗啲乜呀？
喂！開心返埋嚟！講返套劇先，登神話同前輩家英哥合作超開心，充滿正能量，敬業樂業嘅精神值得Respect呀！講講吓，教主仲分享埋自己那些年計劃嘅「人生藍圖」，估唔到佢都幾早熟喎！想知道更多「登神」拍攝《社內相親》嘅趣事，梗係唔好執輸，Loop爆呢個訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK