梁朝偉又攞影帝 劉嘉玲佢係最好 「最佳新演員」麥沛東想攞埋金像獎…
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Viu1HK報導：梁朝偉又攞影帝 劉嘉玲佢係最好 「最佳新演員」麥沛東想攞埋金像獎
《第十六屆亞洲電影大獎》噚晚圓滿結束，「最佳男主角」由《風再起時》嘅梁朝偉奪得，亦係偉仔自08年《色，戒》後再度封帝，加上係首次從太太劉嘉玲手上接過獎座，意義非凡！「最佳女主角」則由《分手的決心》嘅湯唯奪得，由拍檔朴海日代領。偉仔受訪時坦言冇諗過拎獎，所以腦海一片空白；嘉玲姐都話意想唔到呀！至於點慶祝呢？偉仔就話要打畀導演翁子光喇，而嘉玲姐就po咗幾張喺after party同法國男神Lucas Bravo嘅合照，相信佢哋都玩得好開心啦！
偉仔嘅演技不嬲都蜚聲國際，奪得「最佳導演」嘅是枝裕和都想合作。未能憑《Drive my car》封帝嘅西島秀俊，仲封偉仔做偶像，聽到偶像讚美時仲興奮大叫！
此外，麥沛東憑《正義迴廊》奪「最佳新演員」，坦言為金像影帝打下強心針，仲自爆朝早開工時同劉青雲集郵添呀！
而作為呢晚頒獎嘉賓嘅MIRROR成員Lokman、Anson Lo、Edan、Stanley都話希望日後有機會同咁多位電影人合作！
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