吳冰獲宋康昊搭膊合照超High 余香凝心繫許光漢️ 唔敢諗金馬影后 鍾…
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Viu1HK報導：吳冰獲宋康昊搭膊合照超High 余香凝心繫許光漢️ 唔敢諗金馬影后 鍾雪瑩梁雍婷情迷阮經天現場實況
《第20屆香港亞洲電影節開幕禮》今晚舉行，由韓國殿堂級影帝宋康昊主演嘅《韓戲逼人》成為開幕電影，Oppa專程來港見影迷，仲大晒廣東話，令全場起哄！
身為「電影節大使」嘅鍾雪瑩同吳冰，見到神級影帝當然興奮，仲排隊集郵添呀，阿冰又自爆獲影帝搭膊合照，羨慕死人喇！憑《填詞L》提名金馬影后嘅鍾雪瑩，自言得20%信心得獎，目標係同一男子集郵，仲講到「紅都面晒」呀！
至於憑《白日之下》提名「最佳女主角」嘅Jennifer余香凝，以及「最佳女配角」Rachel梁雍婷，同樣冇信心得獎，但對於集郵就雄心壯志，Jennifer鎖定某男神，Rachel就睇中「大叔」，想睇吓宋康昊嘅魅力？同埋各位提名人嘅感受？睇咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK