《第42屆香港電影金像獎》廖子妤與吳冰分別入圍女配與新演員 宣讀男友…
《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於4月14日舉行，今日公布十九個獎項的提名名單，大會邀請四位影壇新力軍廖子妤、劉俊謙、吳冰、周漢寧負責揭曉。
廖子妤憑《毒舌大狀》獲提名最佳女配角，佢記者會後受訪，話興奮到魂魄唔齊，不過更開心係聽到黃子華有得爭影帝，因為整個團隊都好努力，直言對方有提名比自己更開心。不過，子妤男友盧鎮業憑《年少日記》入圍，佢讀名單時激動到想喊咁，佢話手背係肉手心又係肉，又話「交畀評審最公道。」而吳冰去年拍咗三部戲，入圍最佳新演員亦難掩興奮。
突然離世嘅鄭啟泰任報幕司儀十年，金像獎協會董事局主席爾冬陞透露仍未搵到替補人選。而爾冬陞監製嘅《年少日記》共獲12項提名，今屆金像獎創作總監簡君晉執導嘅《白日之下》更獲16項最多提名，主席話賽制絕對公平，唔怕被指小圈子選舉，主席更有意退下火線，笑言想花多啲時間湊女。
至於記者會司儀陳安立有份睇周日大球場嘅足球賽事，見美斯冇上場梗係失望，佢話冇嗌「回水」，因對方唔識聽，唯有講「refund 」，講到美斯好大機會喺日本上陣，Brian聽到都扮嬲豬，笑話唔做訪問嘞！快啲睇啦。
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